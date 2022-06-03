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«Известия» передали оборудование детской больнице в ЛНР

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Фото: arms-expo.ru
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Журналисты «Известий» в четверг, 2 июня, передали детской больнице в Луганской Народной Республике (ЛНР) военную установку для водоочистки ПВУ-300. Она способна отфильтровывать даже самые тяжелые загрязнения, включая боевые отравляющие вещества и сильнодействующие яды.

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Корреспонденты Дмитрий Зименкин, Владимир Тюлин, Кирилл Пикторинский и Петр Дроговоз приехали на передовую в Попаснянском районе республики, чтобы снять репортаж о работе артиллеристов народной милиции и передать в подарок электрогенератор и беспилотный летательный аппарат.

Съемочный процесс дважды прерывался обстрелом со стороны позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бойцам и журналистам пришлось укрываться от мин в окопах.

«Отряхнувшись, выходим из окопов. В момент, когда показалось, что артиллерия противника успокоилась, передаем дрон — вещь, в современных реалиях необходимая», — рассказали журналисты.

К счастью, обошлось без жертв и ранений — за исключением незначительных травм.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Поддержка под огнем: «Известия» привезли в ЛНР оборудование для детской больницы»

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