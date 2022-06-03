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Психолог назвала способы снять стресс перед ЕГЭ

Психолог Бородина рассказала о методах снять стресс перед ЕГЭ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Психолог самарского частного ОУ Лицея № 1 «Спутник» Евгения Бродина в четверг, 2 июня, перечислила способы справиться со стрессом перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ).

«Чтобы снизить тревожность, нужно прежде всего понимать свои эмоции, понимать себя, быть готовыми по предмету, учитывая свои сильные стороны и не очень, знать процедуру экзамена», — приводит ее слова НИА «Самара».

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Бородина отметила важность поддержки родителей, которая должна начинаться задолго до экзамена.

«Достаточно просто общаться — рассказать о собственном опыте (удачном/неудачном). Родителю важно организовать условия, где-то проконтролировать режим дня, даже если ребенок полностью самостоятелен», — добавила она.

По словам специалиста, базовые потребности ребенка в еде и отдыхе должны быть удовлетворены.

«Также поддержать, когда экзамен сдан, но еще нет результатов — пусть у ребенка будет возможность выплеснуть все эмоции, которые накопились», — подчеркнула она.

Психолог порекомендовала школьникам отложить конспекты в ночь перед экзаменом и работать с материалом мысленно. Она посоветовала послушать музыку или аудиокнигу, которые помогут успокоиться.

При стрессе во время экзамена, по словам Бородиной, можно попробовать поработать с дыханием, попытаться отследить его.

«Нужно сконцентрироваться на своем дыхании, достаточно нескольких минут. Уже потом можно выполнить технику 4/7/8. Глубокий вдох — считаем до четырех, задерживаем дыхание — считаем до семи, выдох — считаем до восьми. И так несколько раз», — рассказала она.

Кроме того, по словам специалиста, придать уверенности в себе помогут разные приметы. Самые популярные — не мыть голову перед экзаменом, положить под пятку монету или надеть «счастливую вещь».

Ранее, 24 мая, преподаватель и эксперт сервиса «СберУслуги» Кристина Федонина рассказала, как помочь школьникам подготовиться к экзаменам и снизить риск развития паники, которой совсем избежать не получится. Важно в начале ЕГЭ ознакомиться со всем перечнем вопросов и грамотно распределить свои силы. Первоначально можно пропустить те вопросы, ответы на которые неизвестны.

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