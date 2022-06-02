Депутаты предложили уровнять санкции за угон и хищение автомобиля

Мы намерены вернуться к обсуждению законодательного уравнения санкций за угон и хищение автомобиля. Такое заявление в четверг, 2 июня, сделал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Мы в Государственной Думе неоднократно настаивали на том, чтобы законодательно уравнять по санкциям угон и хищение транспортного средства, но нас тогда не поддерживали», — написал Нилов.

При этом он отметил, что на сегодняшний день рост количества угонов – практически на треть.

«Мы намерены вернуться к этому вопросу и внести в Уголовный кодекс соответствующие поправки, ужесточающие ответственность за угон», — добавил он.

Также он подчеркнул с чем связано намерение вернуться к обсуждению данного вопроса. По его словам, сегодня стать 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) УК РФ «легче» статьи 158 (кража) УК РФ.

Председатель комитета Госдумы отметил, что главная сложность для правоохранительных органов заключается в доказательстве умысла именно на хищение, так как в большинстве случаев злоумышленники, даже будучи уличены в неправомерном завладении чужим транспортным средством, утверждают, что «взяли просто покататься».

30 мая в ГИБДД России предупредили водителей, что за 3D-госномера отделаться штрафом в 500 рублей не получится, их ожидает лишение прав. Водителей с «модными» номерами будут наказывать лишением прав от шести месяцев до года согласно более жесткой норме законодательства: ч.4 ст. 12.2 КоАП «Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками».