Шесть человек пострадали в результате въезда автобуса в остановку в Москве
В результате ДТП с автобусом в Москве, по данным «Известий», пострадали шесть человек.
О состоянии здоровья потерпевших пока не сообщается. На месте работают экстренные службы.
Инцидент произошел ранее в этот день, 2 июня, на Ленинградском шоссе. Пассажирский автобус въехал в остановку «Родионово».
19 мая грузовик протаранил остановку в Московской области. Погиб один человек. Авария произошла в Одинцовском городском округе. На кадрах с места ДТП видно, что фура практически полностью снесла остановку, а затем врезалась в забор.