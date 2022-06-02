Реклама
Прямой эфир

Правительство докапитализирует три российские авиакомпании

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России докапитализирует российские авиакомпании за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), купив облигации «Уральских авиалиний», S7 Airlines и «Авроры». Об этом сообщила пресс-служба кабмина в своем Telegram-канале в четверг, 2 июня.

Керосинее небо: Минэнерго хочет урезать авиакомпаниям льготы на топливо
Изменит ли это стоимость билетов

«Речь идет о приобретении облигаций авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Аврора». На эти цели будет направлено 17 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Так, на покупку облигаций S7 предусмотрено более 13,7 млрд рублей, «Уральских авиалиний» — около 3 млрд рублей, «Авроры» — примерно 366 млн рублей.

В конце апреля правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий авиакомпаниям в условиях санкций. Так, деньги будут начисляться авиаперевозчикам в зависимости от прогнозируемого пассажирооборота — показателя количества перевезенных пассажиров, умноженного на расстояние, на которое они были перевезены (измеряется в пассажиро-километрах, пкм). Размер ставки субсидии составит 1,11 рубля на 1 пкм. Авиакомпании должны взять на себя обязательство достичь не менее 90-процентного значения пассажирооборота прошлого года. Росавиация отмечала, что в апреле–октябре 2021 года пассажирооборот всех авиакомпаний составил 162,5 млрд пкм.

Для авиакомпаний, у которых на 21 марта за пределами РФ находились и не использовались более 30% парка самолетов, в расчете субсидии будет применяться понижающий коэффициент 0,21.

25 апреля президент России Владимир Путин поручил выделить авиаперевозчикам не менее 110 млрд рублей в 2022 году на компенсацию части стоимости авиабилетов на внутренние рейсы в период с апреля по октябрь.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022