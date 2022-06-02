Правительство докапитализирует три российские авиакомпании

Правительство России докапитализирует российские авиакомпании за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), купив облигации «Уральских авиалиний», S7 Airlines и «Авроры». Об этом сообщила пресс-служба кабмина в своем Telegram-канале в четверг, 2 июня.

«Речь идет о приобретении облигаций авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Аврора». На эти цели будет направлено 17 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Так, на покупку облигаций S7 предусмотрено более 13,7 млрд рублей, «Уральских авиалиний» — около 3 млрд рублей, «Авроры» — примерно 366 млн рублей.

В конце апреля правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий авиакомпаниям в условиях санкций. Так, деньги будут начисляться авиаперевозчикам в зависимости от прогнозируемого пассажирооборота — показателя количества перевезенных пассажиров, умноженного на расстояние, на которое они были перевезены (измеряется в пассажиро-километрах, пкм). Размер ставки субсидии составит 1,11 рубля на 1 пкм. Авиакомпании должны взять на себя обязательство достичь не менее 90-процентного значения пассажирооборота прошлого года. Росавиация отмечала, что в апреле–октябре 2021 года пассажирооборот всех авиакомпаний составил 162,5 млрд пкм.

Для авиакомпаний, у которых на 21 марта за пределами РФ находились и не использовались более 30% парка самолетов, в расчете субсидии будет применяться понижающий коэффициент 0,21.

25 апреля президент России Владимир Путин поручил выделить авиаперевозчикам не менее 110 млрд рублей в 2022 году на компенсацию части стоимости авиабилетов на внутренние рейсы в период с апреля по октябрь.