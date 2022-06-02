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Эндокринолог назвала показания для сдачи анализов на гормоны

Эндокринолог Жучкова назвала отеки и выпадение волос симптомами гормонального дисбаланса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Гормональный дисбаланс может проявляться повышением или снижением артериального давления, тахикардией, замедлением пульса, отеками, а также снижением или набором веса. О том, в каких случаях следует сдать анализы на гормоны и как это правильно сделать, «Известиям» 2 июня рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Елена Жучкова.

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«Обратиться к врачу-эндокринологу и пройти гормональное обследование необходимо в следующих случаях: при затрудненном дыхании, одышке, потливости и треморе рук, росте волос в местах, где их не должно быть, чрезмерном мочеотделении, раздражительности, плаксивости, мужском и женском бесплодии, выпадении волос, ломкости костей, остеопорозе, а также при наличии эндокринных заболеваний у кровных родственников», — уточнила специалист.

По ее словам, с профилактической целью гормональное исследование следует проводить подросткам и женщинам в период менопаузы, так как это наиболее уязвимые периоды для эндокринной системы. Необходимый спектр исследований может определить только врач-эндокринолог после осмотра.

Врач также отметила, что кровь на гормоны лучше всего сдавать в период с 8 до 11 утра из-за суточного ритма некоторых гормонов. Однако большинство из них можно сдавать в любое время суток. Перед сдачей крови на анализы не следует употреблять жирную и жареную пищу ввиду появления «хилеза» крови и затруднения проведения теста. При этом на сам результат прием пищи не влияет.

«Обязательно предупредите врача о препаратах, которые вы принимаете. Это поможет правильно интерпретировать результат. Не следует перед сдачей крови курить в течение часа, воздержаться от приема алкоголя за сутки до сдачи анализа. Это может повлиять на результат исследования», — подытожила Жучкова.

26 мая врач-эндокринолог Наталья Балашова указала на то, что наличие лишнего веса и хронического панкреатита может привести к развитию сахарного диабета второго типа. Спровоцировать возникновение заболевания могут также малоподвижный образ жизни и неправильное питание с превышением дневной нормы жиров и углеводов.

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