Опрос показал любовь мужчин к вылазкам в походы с палатками

Большинство опрошенных россиян (69%) заявили, что любят ходить в походы и экспедиции. При этом мужчины в большей степени, чем женщины, отдают предпочтение вылазкам с палатками, показал опрос, проведенный онлайн-гипермаркетом товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

Так, о любви к отдыху на природе с палатками заявили 70% мужчин. Среди женщин такой отдых выбирают 30% респондентов.

Также выяснилось, что в регионах чаще всего на природу выбираются жители Москвы (11%), Калининграда (8%), Санкт-Петербурга (7%), Новосибирска (5%) и Екатеринбурга (4%).

Почти половина (49%) опрошенных отметили, что участвуют в походах несколько раз в сезон. Реже, чем один раз в два сезона, в экспедиции выбираются 29% респондентов, а еще 12% — один раз в два сезона. Каждый десятый (10%) путешествует с палаткой регулярно один раз в сезон.

По России путешествуют 38% участников опроса, 33% — в пределах области, а еще 18% выбираются на природу в районе своего проживания. За пределы России в походы отправляются 6% граждан.

В ходе опроса россияне также рассказали о том, что их привлекает в походах. Так, 30% выбрали вариант ответа с туристическим бытом, едой на костре и посиделках с гитарой. Возможность отдохнуть от шума и суеты города в таком отдыхе ищут 28% респондентов. Почти каждый четвертый (24%) выезжает на природу, чтобы насладиться видами и красотами. Относительная дешевизна походов является преимуществом для 11% опрошенных. Еще 2% россиян в диких условиях стремятся проверить свою силу и выносливость.

К числу самых незаменимых вещей в походе респонденты отнесли спички, топор или нож и веревку. Также популярными вариантами стали чипсы, палатка, фонарик и консервы.

Как уточнил руководитель пресс-службы «ВсеИнструменты.ру» Сергей Денисенко, в среднем новичку поход обойдется в сумму от 5 тыс. до 15 тыс. рублей — в зависимости от конкретных предпочтений.

«Среди необходимого минимума вещей: рюкзак для равномерного распределения багажа, палатка для ночевки под открытым небом, спальник для комфорта в прохладные ночи или коврик для удобного расположения на земле в хорошую погоду, спички или огниво, котелок и набор посуды, а также нож и топор. При организации похода важно учитывать расстояния, выбранную местность и температуру в течение дня», — рассказал эксперт.

В опросе приняли участие 1533 респондента старше 18 лет из разных регионов России.

31 мая «Известия» ознакомились с исследованием маркетплейса «Сравни» и сервиса онлайн-продажи билетов «Туту.ру» и выяснили, что в мае 2022 года россияне продемонстрировали возросший на треть интерес к путешествиям по России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди российских авианаправлений наиболее популярными в мае были Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Махачкала, Уфа и Красноярск.