Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель так и не поняла истинных причин конфликта на Украине, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом он заявил в четверг, 2 июня, в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день Меркель публично заявила, что поддерживает украинскую власть. Кроме того, бывший канцлер Германии подчеркнула, что Украина имеет право на самооборону.

«Это показывает, что Меркель так и не смогла разобраться в истинных причинах конфликта на Украине. Она так и не поняла, что люди которые жили на территории Украины, должны были быть наследниками великих деяний наших общих предков, которые проживали в Российской Империи, в Советском Союзе и боролись с нацизмом. А сегодня они (украинцы — Ред.) фактически сами поддерживают нацизм», — подчеркнул сенатор.

По мнению Цекова, Меркель могла сделать такое заявление под давлением однопартийцев. Как отметил сенатор, на сегодняшний день политики в Европе, которые придерживаются иной точки зрения, могут подвергаться преследованию.

25 февраля экс-канцлер назвала происходящее вокруг Украины «переломным событием в истории Европы». Меркель осудила действия Москвы и отметила, что они нарушают нормы международного права.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточняли в Кремле, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.