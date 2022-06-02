Банки РФ заявили о начале продаж наличных долларов и евро

Россияне снова могут купить доллары и евро в отделениях крупных российских банков. Как сообщили 1 июня в пресс-службах финансовых организаций, продажу валют начали «Совкомбанк», банк «Уралсиб», Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и банк «Зенит».

Все четыре банка входят в топ-50 по активам. С 18 апреля банки, согласно требованию Центробанка, могут продавать только те наличные доллары и евро, что поступили в кассы после 9 апреля, напоминает «Газета.Ru».

«В течение одного дня клиент может приобрести наличную валюту на общую сумму не более $5 тыс. Покупка возможна с момента открытия офиса до 18:15 по московскому времени. Клиенты могут также продавать валюту банку в кассах отделений по выгодному курсу», — рассказали изданию в пресс-службе «Совкомбанка».

В банке «Уралсиб» добавили, что с 9 апреля в кассы банка поступала американская и европейская валюта, поэтому кредитная организация продает ее россиянам. Однако купить доллары и евро можно не во всех отделениях. Список нужно уточнять в колл-центре.

Приобрести доллары или евро можно в любом отделении «Зенита». В Уральском банке реконструкции и развития, говоря о популярности данной операции, отметили, что на одну сделку по продаже валюты приходится две-три операции по ее покупке.

«Доллар США лидирует в обменных операциях: клиенты продают и приобретают его в 1,5-2 раза чаще европейской валюты», — уточнили в УБРиР.

С 9 марта по 9 сентября Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. В этот период нельзя снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

19 мая Центробанк смягчил порядок операций с наличной валютой, и с 20 мая российские кредитные организации могут продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.