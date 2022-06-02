Кадры боя с участием сына британского депутата переданы следователям

Появившееся в Сети видео боестолкновения с участием сына депутата британского парламента Бена Гранта, в ходе которого погиб росгвардеец Адам Бисултанов, передано в военно-следственное управление по Западному военному округу. Об этом 2 июня заявили в Росгвардии.

В ведомстве пояснили, что кадры были сняты камерой GoPro.

Ранее в этот день в ведомстве сообщили, что командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса в сражении с иностранными наемниками, в числе которых был Бен Грант — сын члена парламента Великобритании Хелены Грант.

29 мая Следственный комитет (СК) РФ сообщил о том, что роль сына члена британского парламентария в боевых действиях в Донбассе будет установлена.

За день до этого в Сети было опубликовано видео, на котором видно, как Бен Грант и еще несколько англоязычных наемников обстреливают из противотанкового гранатомета российский бронетранспортер. При этом Грант отдал приказ открыть огонь, после чего отряд скрылся в лесу.

СК РФ 27 апреля сообщил, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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