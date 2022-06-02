Суд признал виновной экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич в мошенничестве

Мещанский суд Москвы признал виновной экс-замглавы Минобрнауки РФ Марину Лукашевич по делу о мошенничестве на сумму свыше 50 млн рублей. Об этом 2 июня сообщил корреспондент «Известий».

«Лукашевич, Попов, совершили хищение, а именно мошенничество в особо крупном размере», — объявила судья Елена Каракешишева, она продолжает зачитывать приговор.

Оглашение началось с задержкой на три часа в связи с эвакуацией из-за угрозы «минирования».

Лукашевич признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вместе с ней на скамье подсудимых находятся бывший директор департамента управления программ и конкурсных процедур Минобрнауки Михаил Попов, экс-директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемий Рожков, а также предприниматель Николай Попов.

Прокурор в ходе прений просил приговорить Лукашевич к семи с половиной годам колонии, Михаила Попова — к девяти, остальных двух фигурантов — к семи, а также удовлетворить иск министерства просвещения на 3,2 млн рублей.

Согласно материалам дела, в 2016 году Минобрнауки в лице Михаила Попова заключило госконтракты с «Центром развития науки», гендиректором которого была тогда Лукашевич, а взамен получило работы, «основанные на открытых источниках, плагиате, учебниках и студенческих рефератах». По данным следствия, эти работы не несут академической новизны и не представляют научной ценности. Ущерб министерству превысил 50 млн рублей, подсчитали следователи.

Лукашевич задержали в июле 2020 года и затем арестовали. В ходе рассмотрения дела она утверждала, что разработанная по госконтрактам модель была использована в период пандемии коронавируса и позволила оказывать качественные образовательные услуги.