Песков переадресовал правоохранителям вопрос о проверке Чубайса на коррупцию

В Кремле не следят за возможной проверкой российскими силовыми ведомствами бывшего главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса на причастность к коррупции. Об этом 2 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, в Кремле не следят. Если у правоохранителей есть вопросы, нужно к ним и обращаться», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

О том, что служащие силовых ведомств РФ проверяют Чубайса и его окружение на причастность к коррупционным схемам, накануне сообщило ТАСС со ссылкой на осведомленный источник. Уточнялось, что «в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления».

До этого, 28 мая, в СМИ появилась информация, что российские силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах Чубайса.

Ранее, 15 апреля, нынешний глава «Роснано» Сергей Куликов попросил Генпрокуратуру проверить работу компании за прошлое десятилетие, когда ее руководителем был Анатолий Чубайс. Куликов указал в письме, что за 2010–2020 годы объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 млрд рублей. Таким образом, в 2016 году размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов компании. Из-за этого у нее появились признаки банкротства. Однако после компания изменила свою учетную политику, что позволило «формально» уменьшить размер обязательств.

Чубайс возглавлял «Роснано» 12 лет, сначала он был гендиректором, а затем председателем правления госкорпорации. Также он руководил госкорпорациями «Роснанотех» и «Единая энергетическая система России». 4 декабря 2020 года он был назначен спецпредставителем президента России Владимира Путина.

25 марта глава государства подписал указ об освобождении Чубайса от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. 23 марта официальный представитель Кремля заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.