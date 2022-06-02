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Восстановлению подлежит: военные ремонтники помогают сохранить технику и жизни

Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
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Трал везет инженерную машину разграждения в месте расположения ремонтно-восстановительного полка Вооруженных сил РФ, военнослужащие которого работают в полевых условиях в зоне специальной военной операции на Украине
Фото: РИА Новости
Военнослужащие ремонтно-восстановительного полка Вооруженных сил РФ активно работают в зоне специальной военной операции на Украине. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Военнослужащие ремонтно-восстановительного полка Вооруженных сил РФ устанавливают дополнительную защиту на боевую машину пехоты БМП-2 в полевых условиях в зоне специальной военной операции на Украине
Фото: РИА Новости
Военные инженеры устанавливают дополнительную защиту на БМП-2 в полевых условиях
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Разобранная военная техника в месте расположения ремонтно-восстановительного полка Вооруженных сил РФ, военнослужащие которого работают в полевых условиях в зоне специальной военной операции на Украине
Фото: РИА Новости
В расположении полка складируется разобранная техника, которой предстоит самой пройти ремонт или пойти на запчасти
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Склад деталей в распоряжении ремонтно-восстановительного полка Вооруженных сил РФ, военнослужащие которого работают в зоне специальной военной операции на Украине
Фото: РИА Новости
Траки для гусеничной техники всегда востребованы в условиях активного ведения специальной военной операции
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Военнослужащие ремонтно-восстановительного полка Вооруженных сил РФ занимаются погрузкой двигателей в полевых условиях в зоне специальной военной операции на Украине
Фото: РИА Новости
Идет погрузка двигателей для боевой техники, заменять которые придется в суровых полевых условиях
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Военнослужащие ремонтно-восстановительного полка Вооруженных сил РФ грузят на трал танк в зоне специальной военной операции на Украине
Фото: РИА Новости
Современный танк может с большой скоростью преодолеть любое бездорожье, но к месту дислокации его всё же везут на специальном трейлере
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Военнослужащий ремонтно-восстановительного полка Вооруженных сил РФ работает в полевых условиях в зоне специальной военной операции на Украине
Фото: РИА Новости
Ремонтировать агрегаты современной боевой техники в полевых условиях остается непростой задачей даже для таких специалистов, что служат в полку
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Военнослужащие ремонтно-восстановительного полка Вооруженных сил РФ устанавливают башню на танк Т-80 в полевых условиях в зоне специальной военной операции на Украине
Фото: РИА Новости
Установка башни на танк — филигранная операция, требующая максимальной точности движений и слаженности персонала
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Военнослужащие ремонтно-восстановительного полка Вооруженных сил РФ устанавливают двигатель на боевую машину пехоты БМП-2 в полевых условиях в зоне специальной военной операции на Украине
Фото: РИА Новости
Еще немного и эта БМП-2 снова может быть использована во время специальной военной операции
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Проверка функциональности танка Т-80, после того как его отремонтировали военнослужащие ремонтно-восстановительного полка Вооруженных сил РФ в полевых условиях в зоне специальной военной операции на Украине
Фото: РИА Новости
Проверка функциональности танка Т-80 — «заключительный аккорд» ремонтных работ
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