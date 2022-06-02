КПРФ передаст мандат Рашкина члену совета «Левого фронта» Удальцовой

Освободившийся думский мандат депутата КПРФ Валерия Рашкина предложено передать члену совета организации «Левый фронт» Анастасии Удальцовой. Об этом заявил 2 июня руководитель пресс-службы думской партии Александр Ющенко.

«Принято решение укрепить фракцию именно с учетом народно-патриотического движения, [фракция предлагает] представителя «Левого фронта» Анастасии Удальцовой», — сказал он «РИА Новости».

Как добавил пресс-секретарь, в КПРФ считают, что Удальцова победила в одномандатном округе в Москве на прошедших выборах в Госдуму в сентябре 2021 года, однако дистанционное голосование «ее отрезало». Таким образом, по его словам, восторжествует справедливость.

Удальцова является женой координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова.

25 мая Госдума РФ приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Это было сделано в связи со вступившим в силу обвинительным приговором суда в отношении политика по делу о незаконной охоте в Саратовской области.

22 апреля суд приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Суд также запретил политику два года охотиться.

Рашкина задержали по подозрению в незаконной охоте 29 октября 2021 года. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал на него заявление в полицию. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.