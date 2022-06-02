Хакер рассказал об ослаблении СБУ из-за рассекреченных данных сотрудников

Информация с фотографиями, телефонами и адресами проживания 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которую опубликовала российская хакерская группа RaHDIt, сильно ослабила возможности работы данной спецслужбы. Об этом рассказал 2 июня один из хакеров группы.

«Это происходит не только на территории России, куда они уже не смогут въехать, но и на территории Украины. Они не смогут своим гражданам представляться представителями России, устраивать какие-то провокации. Уже даже граждане Украины будут понимать, что это представители СБУ», — цитирует хакера «РИА Новости».

Подлинность обнародованных хакерами данных уже подтвердил и один из сотрудников российских спецслужб.

По словам хакера RaHDIt, группа продолжит свою работу и будет делать дальнейшие публикации не только по сотрудникам СБУ, но и по сотрудникам других силовых ведомств Украины. Также они пообещали обнародовать информацию по лицам, которые причастны к принятию каких-то решений на Украине, в том числе из офиса президента Владимира Зеленского и ключевых министерств, включая министерство информации, которое занимается пропагандой и дезинформацией для запугивания собственных же граждан.

С начала специальной военной операции по защите населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля, группа RaHDIt ведет информационный ресурс «Немезида», где и была накануне выложена информация о 700 сотрудниках СБУ.

В ней в открытом доступе перечислены и некоторые хобби сотрудников СБУ. К примеру, несколько человек посещали свингерские вечеринки, искали в соцсетях сексуальных партнеров-мужчин и интересовались азартными играми. А некоторые имели судимость за незаконное употребление и хранение наркотиков.

31 мая замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об обнаружении в республике материалов о слежке за иностранными дипломатами и попытках их вербовки. Они находились среди документов, оставленных сбежавшими сотрудниками СБУ.