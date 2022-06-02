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Журналисты «Известий» попали под минометный обстрел в ЛНР

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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Съемочная группа телеканала «Известия» попала под минометный обстрел со стороны украинских боевиков в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Журналисты Дмитрий Зименкин, Владимир Тюлин, Кирилл Пикторинский и Петр Дроговоз приехали на передовую в Попаснянском районе республики, чтобы снять репортаж о работе артиллеристов Народной милиции и передать в подарок беспилотный летательный аппарат.

Съемочный процесс дважды прерывался обстрелом со стороны позиций Вооруженных сил Украины. Бойцам и журналистам пришлось укрываться от мин в окопах. Обошлось без жертв и серьезных ранений, корреспонденты получили незначительные травмы.

Бойцы без правил: в Мариуполе снайпер ранил корреспондента «Известий»
Украинские боевики целенаправленно открыли огонь по российской съемочной группе

Это уже не первый случай ранения российских журналистов во время спецоперации по защите Донбасса. Накануне стало известно, что в ЛНР осколком мины был ранен в руку корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев.

Ранее, 13 мая, съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины.

В конце марта корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Снайпер попал журналисту в ногу, пуля прошла насквозь. В мае президент России Владимир Путин наградил Северьянова орденом Мужества.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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