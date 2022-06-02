Журналисты «Известий» попали под минометный обстрел в ЛНР

Съемочная группа телеканала «Известия» попала под минометный обстрел со стороны украинских боевиков в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Журналисты Дмитрий Зименкин, Владимир Тюлин, Кирилл Пикторинский и Петр Дроговоз приехали на передовую в Попаснянском районе республики, чтобы снять репортаж о работе артиллеристов Народной милиции и передать в подарок беспилотный летательный аппарат.

Съемочный процесс дважды прерывался обстрелом со стороны позиций Вооруженных сил Украины. Бойцам и журналистам пришлось укрываться от мин в окопах. Обошлось без жертв и серьезных ранений, корреспонденты получили незначительные травмы.

Это уже не первый случай ранения российских журналистов во время спецоперации по защите Донбасса. Накануне стало известно, что в ЛНР осколком мины был ранен в руку корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев.

Ранее, 13 мая, съемочная группа военного корреспондента телеканала RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел украинских войск под Докучаевском. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины.

В конце марта корреспондент телеканала «Известия» Родион Северьянов получил ранение под Мариуполем. Снайпер попал журналисту в ногу, пуля прошла насквозь. В мае президент России Владимир Путин наградил Северьянова орденом Мужества.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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