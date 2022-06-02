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Силы РФ и ДНР отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Вооруженные силы (ВС) РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики (ДНР) отразили атаку украинских войск в районе населенного пункта Сладкое в Донецкой области. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает Народная милиция (НМ) ДНР.

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«Нашими военнослужащими уничтожена БМП (боевая машина пехоты. — Ред.) и до 15 человек личного состава», — говорится в Telegram-канале НМ ДНР.

Кроме того, огневым воздействием подавлены две огневые точки украинских войск в районе населенного пункта Марьинка. Украинские военные отступили, понеся значительные потери, отметили в ведомстве.

Днем ранее силы ДНР окончательно отрезали авдеевский гарнизон украинских войск от одного из двух имевшихся путей снабжения. Отмечалось, что силы Народной милиции ДНР освободили поселок Новосёловка Вторая и взяли под контроль участок трассы.

26 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ ведут боевые действия за овладение Новомихайловкой и Новобахмутовкой в Донецкой области. Он пояснил, что группировки российских войск наносят огневое поражение противнику в опорных пунктах и по его резервам.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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