ООН одобрила изменение названия Турции в официальных документах с Turkey на Türkiye

Организация Объединенных Наций одобрила смену названия Турции в официальных документах. Об этом в среду, 1 июня, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Теперь вместо Republic of Turkey в соответствии с турецкими фонетическими нормами будет писаться Republic of Türkiye. Дюжаррик в интервью «РИА Новости» рассказал, что изменение вступило в силу сразу после того, как турецкие власти обратились к ООН с этой просьбой.

Короткий вариант названия государства будет выглядеть как Türkiye вместо Turkey, дополняет «Газета.Ru».

Ранее с просьбой заменить название страны к генсеку ООН обратился министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. По его словам, такой шаг принят Анкарой в целях «повышения престижа бренда» страны, который начал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По информации агентства Anadolu, турецкие власти захотели сменить прежнее название Turkey на Türkiye из-за неблагозвучности. К тому же на английском языке это слово переводится как «индейка».