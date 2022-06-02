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ООН одобрила изменение названия Турции в официальных документах с Turkey на Türkiye

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Организация Объединенных Наций одобрила смену названия Турции в официальных документах. Об этом в среду, 1 июня, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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Теперь вместо Republic of Turkey в соответствии с турецкими фонетическими нормами будет писаться Republic of Türkiye. Дюжаррик в интервью «РИА Новости» рассказал, что изменение вступило в силу сразу после того, как турецкие власти обратились к ООН с этой просьбой.

Короткий вариант названия государства будет выглядеть как Türkiye вместо Turkey, дополняет «Газета.Ru».

Ранее с просьбой заменить название страны к генсеку ООН обратился министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. По его словам, такой шаг принят Анкарой в целях «повышения престижа бренда» страны, который начал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По информации агентства Anadolu, турецкие власти захотели сменить прежнее название Turkey на Türkiye из-за неблагозвучности. К тому же на английском языке это слово переводится как «индейка».

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