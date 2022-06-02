Эксперт Шурыгин объяснил значение города Авдеевка в ДНР

Республиканские силы продолжают операцию по окружению Авдеевки, заявили в среду в Донецкой Народной Республике (ДНР). Значение этого города для республики объяснил «Известиям» в четверг, 2 июня, военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Авдеевка — это не только позиция, с которой украинцы восемь лет обстреливают столицу ДНР. Через него проходит водовод для Донецка. Без его контроля нормальное водоснабжение города там невозможно, а проблема эта стоит очень остро. Авдеевку укрепляли с 2014 года, и в лоб ее взять крайне трудно. Поэтому и идет наступление в обход с угрозой окружения», — рассказала он.

Шурыгин добавил, что быстрое взятие Северодонецка и Красного Лимана показали уязвимость украинских формирований перед угрозой «котлов» Те, помня историю с «Азовсталью», стараются заблаговременно покинуть населенные пункты до смыкания кольца вокруг них, что облегчает освобождение.

При поддержке российских военных уже освобождено село Новоселовка-Вторая. Совместные силы заняли участок трассы, отрезав гарнизон Авдеевки от одного из двух путей снабжения.

На Донбассе продолжаются ожесточенные артиллерийские дуэли, продолжил эксперт. Собственные артсредства Украины уже серьезно выбиты. Перевес в огневой мощи на нашей стороне. Это отмечают и солдаты противника, вынужденные сидеть под артогнем без возможности ответить на него.

Но сейчас киевские власти перебрасывают сюда новые образцы зарубежной артиллерии, полученной от стран НАТО. Это и буксируемые системы, такие как М777, и самоходные орудия. Наверняка, применят здесь и обещанные США установки залпового огня HIMARS. Потребуются дополнительные усилия, чтобы «перемолоть» эту зарубежную помощь. Но такая задача по плечу нашим Вооруженным силам, отметил Шурыгин.

В результате ударов российской артиллерии за сутки уничтожена батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 «Пион», боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня «Град» и два склада боеприпасов, сообщили 1 июня в российском оборонном ведомстве.

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«Полный залп: какие вооружения могут применить ВСУ под Авдеевкой»