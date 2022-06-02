Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт Шурыгин объяснил значение города Авдеевка в ДНР

0
Фото: commons.wikimedia.org/Министерство обороны Украины
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Республиканские силы продолжают операцию по окружению Авдеевки, заявили в среду в Донецкой Народной Республике (ДНР). Значение этого города для республики объяснил «Известиям» в четверг, 2 июня, военный эксперт Владислав Шурыгин.

Узловой визит: как войска РФ и народных республик достигли успехов под Авдеевкой
По мнению экспертов, у ВСУ кончаются силы, чтобы удерживать стратегически важные точки

«Авдеевка — это не только позиция, с которой украинцы восемь лет обстреливают столицу ДНР. Через него проходит водовод для Донецка. Без его контроля нормальное водоснабжение города там невозможно, а проблема эта стоит очень остро. Авдеевку укрепляли с 2014 года, и в лоб ее взять крайне трудно. Поэтому и идет наступление в обход с угрозой окружения», — рассказала он.

Шурыгин добавил, что быстрое взятие Северодонецка и Красного Лимана показали уязвимость украинских формирований перед угрозой «котлов» Те, помня историю с «Азовсталью», стараются заблаговременно покинуть населенные пункты до смыкания кольца вокруг них, что облегчает освобождение.

При поддержке российских военных уже освобождено село Новоселовка-Вторая. Совместные силы заняли участок трассы, отрезав гарнизон Авдеевки от одного из двух путей снабжения.

На Донбассе продолжаются ожесточенные артиллерийские дуэли, продолжил эксперт. Собственные артсредства Украины уже серьезно выбиты. Перевес в огневой мощи на нашей стороне. Это отмечают и солдаты противника, вынужденные сидеть под артогнем без возможности ответить на него.

Но сейчас киевские власти перебрасывают сюда новые образцы зарубежной артиллерии, полученной от стран НАТО. Это и буксируемые системы, такие как М777, и самоходные орудия. Наверняка, применят здесь и обещанные США установки залпового огня HIMARS. Потребуются дополнительные усилия, чтобы «перемолоть» эту зарубежную помощь. Но такая задача по плечу нашим Вооруженным силам, отметил Шурыгин.

В результате ударов российской артиллерии за сутки уничтожена батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 «Пион», боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня «Град» и два склада боеприпасов, сообщили 1 июня в российском оборонном ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Полный залп: какие вооружения могут применить ВСУ под Авдеевкой»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022