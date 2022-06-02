Бойцы ЛНР показали укрепрайон ВФУ в Новотошковском

Бойцы Луганской Народной Республики (ЛНР) показали корреспондентам «Известий» укрепрайон вооруженных формирований Украины (ВФУ) в районе поселка Новотошковское. Его создавали там с 2014 года, но продержался он недолго.

Бои вокруг Новотошковкого шли два месяца, а сам поселок освободили за две недели.

«Видно, что они здесь собирались стоять долго. Перед Новотошковской тщательно готовилась оборона — несколько линий траншей», — рассказал боец с позывным Бывалый

По его словам, там были долговременные огневые точки (ДОТы) с бетонными стенами метровой толщины. ВФУ даже закопали и забетонировали вагоны. Здесь же находились артпозиции, с которых восемь лет обстреливали города и села ЛНР.

«Вот тут стояли украинские артиллеристы. Они знали куда стреляют. На их совести много жизней», — рассказали военные ЛНР.

Сейчас позиции у поселка Новотошковского зарастают травой и туда пока нельзя пройти — территория еще не разминирована.

Корреспонденты «Известий» насчитали в поселке, как минимум, два укрепленный оборонительных пункта, приспособленных к круговой обороне. Первый из них — в здании Новотошковского лицея №10. В подвале учебного заведения лежат гранаты и упаковки от использованных канадских сухпайков IMP-20 «Hash browns and bacon» («Картофельные оладьи с беконом»).

Еще один опорный пункт был обустроен в здании бывшей столовой. Некоторые окна здесь заранее были заложены кирпичом. Внутренний двор закрыт габионами. Между ними из мешков с песком выложены пулеметные точки. Около здания чернеет сгоревший украинский армейский ЗиЛ-131, на улице — изрешеченный осколками КрАЗ.

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