В «Орленке» открыли уникальный экокласс

Во Всероссийском детском центре «Орленок» 1 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова открыла экологический класс с уникальной лабораторией для исследований.

В кабинете есть современное оборудование, с помощью которого ребята смогут изучать химию и биологию. Например, стеллаж для проращивания семян и аэропонная установка для черенкования растений. Попасть в экокласс смогут не только дети из профильных смен, но и другие желающие.

После мероприятия глава Росприроднадзора провела урок по экологии.

«Активность и неравнодушие к природе дали вам билет сюда – в «Орленок». Кто-то из вас прислал больше сотни работ, а многие привели в проект своих друзей. И когда таких болеющих за сохранение природы станет больше, вместе мы сможем сделать планету чище», — сказала она.

Заместитель гендиректора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков назвал открытие такого уникального класса своевременным решением и сказал, что с его помощью дети смогут разобраться, почему важно сохранять природу и как делать это правильно.

Экологический класс открыли в рамках премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого», стартовавшей 30 марта. Главное в этом проекте — привлечь детей к теме сохранения окружающей среды и бережного отношения к природе.

14 апреля стало известно, что в «Орленок» поедут 50 самых активных участников международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», которые отправят наибольшее число работ и приведут в проект больше всего друзей. Специальная экологическая смена для детей и подростков под эгидой Росприроднадзора проходит с 30 мая по 19 июня.