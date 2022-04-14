Полсотни детей поедут летом в «Орленок» от Росприроднадзора

Полсотни самых активных участников международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», которые отправят наибольшее число работ и приведут в проект больше всего друзей, получат специальный приз Росприроднадзора — путевку на шестую смену во всероссийский детский центр «Орленок».

Специальная экологическая смена для детей и подростков под эгидой ведомства пройдет с 30 мая по 19 июня. Премия учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 31 марта 2021 года и призвана повысить экологическую культуру у детей и подростков.

«Ребята со всех уголков России и из-за рубежа уже начали активно присылать свои работы на второй сезон премии. Некоторые из них заявляют сразу несколько работ в разных номинациях. Мы решили поощрить в этом году самых активных участников и тех, кто приведет с собой больше всего друзей. Именно они смогут поехать на летнюю смену в «Орленок». Скорее присылайте свои работы, времени осталось мало. Срок до 1 мая. Участвуйте сами, со своими друзьями, семьей, школой. Расскажите, что вас беспокоит и что нужно сделать, чтобы планета стала чище и здоровее. На своем примере покажите, что экология — дело каждого», — сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Самые активные участники премии смогут изучить побережье Черного моря, узнать флору и фауну этой территории, провести собственные исследования. Для юных экологов будут организованы творческие встречи и мастер-класс с федеральными экспертами.

Специальные призы на летнюю смену в «Орленок» предоставило в рамках федерального партнерства АО «ОХК «Уралхим».

Второй сезон международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» Росприроднадзора стартовал в марте этого года. В премии могут участвовать дети и подростки в возрасте от шести до 17 лет. Подать заявку можно на сайте проекта www.экологияделокаждого.рф. Творческие работы принимаются в девяти номинациях: две командные — «Экосемья» и «Экошкола» и семь индивидуальных — «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

В первый год существования премии поступило 9,5 тыс. заявок от детей и подростков со всех регионов России и 28 стран мира. Принято было 6 тыс. работ и свыше 650 попали в финальный шорт-лист.

Генеральным партнером премии выступает АНО «Центр «Арктические инициативы». Генеральным информационным партнером премии выступает МИА «Россия сегодня».

Федеральными партнерами проекта стали АО «ОХК «Уралхим», ВДЦ «Орленок». Проект поддержала киностудия «Союзмультфильм».

Информационными партнерами выступили: МИЦ «Известия», ФИА REGNUM, ИД «Комсомольская правда», Детское радио, информационно-образовательный портал Ньюм, FANABI.