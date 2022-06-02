В странах ЕАЭС будут производить импортозамещающие лекарства

До конца года на уровне Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) планируется определить перечень лекарственных препаратов, которые будут производиться в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве замены выпавшего импорта. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Первоочередная задача сегодня, по его словам, — определение перечня лекарственных препаратов, которые необходимо начать производить на территории государств союза.

«Активная фаза этой работы начата еще в период пандемии. В настоящее время промышленным блоком вносится на рассмотрение органов союза порядок формирования такого перечня. Сам перечень планируется утвердить на уровне Совета ЕЭК до конца этого года», — отметил он.

Камалян добавил, что в первую очередь в этот список войдут наиболее востребованные лекарства по таким критически важным группам препаратов как вегетотропные и антимикробные препараты, анальгетики, гормоны, а также большинство препаратов из перечней Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) и аналогичных перечней стран союза.

Министр отметил, что одновременно ведется работа по определению имеющихся мощностей и производственных площадок, на которых возможно импортозамещение.

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