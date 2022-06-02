Цена полисов ОСАГО для легковых авто в мае составила 5 800 рублей, сумма выросла на 9% по сравнению с январем, следует из данных «Сравни.ру». Основной причиной тому стало подорожание запчастей. При этом урегулировать убытки по страховкам, проданным в конце прошлого года и начале 2022-го компаниям придется уже по новым расценкам, узнали «Известия».

Чтобы компенсировать такие расходы, около 80% полисов обязательной автогражданки в IV квартале текущего года могут быть проданы по максимальной стоимости в рамках тарифного коридора, сообщил директор по развитию страхового бизнеса «Сравни.ру» Александр Крайник.

Размер средней выплаты к маю 2022-го значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель увеличился на 8,5 тыс. рублей, до 74 806 рублей, отметили в Российском союзе автостраховщиков. Там добавили: такое повышение неизбежно давит на тариф, но окончательные данные по стоимости ОСАГО будут подведены позднее. При этом средняя цена полиса не менялась в течение последних трех лет.

В страховых компаниях подтвердили подорожание полисов ОСАГО. С января по май их стоимость для физлиц на легковые машины выросла с 6 170 рублей до 6 630 рублей, сообщили в «Абсолют Страховании». При этом для большинства регионов установлена максимальная ставка в рамках тарифного коридора, и его границ уже не хватает.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин ожидает дальнейшего расширения тарифного коридора со стороны Центробанка — примерно на 10% по легковым авто для физлиц.

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«Детальный просчет: полисы ОСАГО подорожали впервые за три года»