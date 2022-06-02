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ОНФ выступил с предложением демонтировать опасные детские площадки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Накануне Дня защиты детей глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов направил обращения в адрес руководителей Минстроя, Генпрокуратуры и Роспотребнадзора, узнали «Известия». В них он обращает внимание на состояние детских площадок, так как «Народный фронт» мониторит их ежегодно.

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«В рамках акции «Безопасный двор» осенью 2021 года было проверено 2,1 тыс. детских и спортивных объектов в 572 городах. Так, 696 (33%) объектов были признаны опасными: 470 детских и 226 спортивных площадок. Активисты неоднократно столкнулись с нарушениями установленных ГОСТов», — говорится в документах, которые имеются в распоряжении «Известий».

Как отмечают в ОНФ, наиболее распространенные проблемы: сломанные скамейки, отсутствие ограждения, сгнившие металлические элементы, сломанные детские качели, торчащая арматура, существенные неровности, ненадежное крепление конструкций, посторонние элементы на территории площадки, мусор, аварийные деревья.

«Из числа опасных площадок 73% сосредоточены в крупных городах с численностью более 50 тыс. жителей. Всё оборудование детских площадок, которое не соответствует действующим нормативам и устарело, подлежит обязательному демонтажу и замене. Даже если конструкция элементов детских площадок не была нарушена, они всё равно должны быть демонтированы», — призывает Михаил Кузнецов.

В ОНФ отметили, что по данным Следственного комитета, с июня по август 2021 года были тяжело травмированы или погибли на детских площадках около 1300 детей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Крылатые калечат: опасные детские площадки попросили демонтировать»

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