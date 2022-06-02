Bloomberg рассказало о конфликте внутри администрации США из-за санкций против РФ

Администрация президента США Джо Байдена разделилась во мнениях о том, какой политики в дальнейшем стоит придерживаться в вопросе антироссийских санкций. Об этом рассказало 1 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, американское правительство поделилось на две группы, которые ведут друг с другом дискуссию по дальнейшей тактике санкционного давления на Россию. Первая группа, к которой принадлежат служащие Государственного департамента США и Белого дома, выступает за усиление давления на Россию даже при несогласии со стороны союзников. Вторая группа, к которой принадлежат служащие министерства финансов США, утверждают, что продолжение текущей санкционной политики нанесет американской и мировой экономике непоправимый ущерб.

Кроме того, издание отмечает, что внутренняя дискуссия внутри правительства США отражает более широкую по масштабам напряженность между Америкой и ее союзниками, так как поддерживать единство при текущей политике введения рестрикций против России становится всё труднее из-за прямой опасности, которую они несут мировому сообществу.

«Если США введут новые санкции, они могут оказаться в значительной степени одинокими в таких усилиях, фактически вбивая клин между собой и союзниками, который [президент России Владимир] Путин всегда использовал. Это также может еще больше взбудоражить энергетические рынки, что, возможно, вызовет новые проблемы у бензоколонок в США», — резюмирует Bloomberg.

18 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники рассказала о том, что внутри администрации Байдена произошел конфликт из-за санкций против РФ. По словам собеседников издания, часть госслужащих советовали американскому президенту ввести новые санкции против Москвы из-за кибератаки на SolarWinds, другие же отговаривали Байдена от этого шага из-за риска столкнутся с осуждением со стороны других стран из-за собственной деятельности в киберсфере.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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