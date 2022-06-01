Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден объявил о выделении Киеву нового пакета помощи и РСЗО HIMARS
Экономика
Байден допустил возможность закупок нефти из России по ценам ниже рыночной
Мир
МИД РФ назвал поставки РСЗО Украине подрывом стабильности
Мир
Анкара попросила ООН официально изменить название Турции
Мир
Минобороны предупредило о плане Киева наносить удары американскими РСЗО по РФ
Мир
ЕК одобрила план восстановления экономики Польши на сумму свыше €35 млрд
Политика
МИД РФ представил доклад о нарушениях прав россиян за рубежом
Мир
Молдавия прорабатывает возможность пересмотра контракта с «Газпромом»
Мир
Байден назвал маловероятной стабилизицию цен в США из-за кризиса вокруг Украины
Мир
Присяжные признали Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа
Мир
Нидерланды и ФРГ начнут добывать газ в Северном море

Актеры сериала «Сваты» поссорились из-за ситуации вокруг Украины

0
Фото: Квартал 95
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актеры, исполнявшие роли членов семьи Будько-Ковалевых в сериале «Сваты» перестали общаться. Анна Кошмал, сыгравшая внучку, разозлилась на то, что остальные участники съемочного процесса не поддержали Украину на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

«Информационные программы сейчас бьют любые сериалы и шоу»
Медиаменеджер Владимир Кулистиков — о доверии аудитории к новостям, влиянии холодильника на настроения и «жесткаче» на экране

Актриса рассказала, что пока не будет удалять из социальных сетей фотографии с остальными актерами.

«Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства к ним я испытывала и какую большую оплеуху они дали всем нам», — цитирует Кошмал издание «Украина.ру».

Сериал «Сваты» вышел на экраны в 2008 году и достаточно быстро стал популярным как в России, так и на Украине.

При при съемках последних сезонов возникали проблемы из-за того, что некоторым артистам был закрыт въезд на Украину. В числе прочих в страну не мог попасть актер Федор Добронравов, исполнявший роль Ивана Будько. После этого актеры начали покидать проект.

В 2019 году сериал пытались украинизировать, однако зрители раскритиковали новый дубляж. После этого телеканалу «1+1» пришло множество сообщений с просьбами оставить сериал в оригинальном виде, что в итоге и было сделано.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022