Актеры сериала «Сваты» поссорились из-за ситуации вокруг Украины

Актеры, исполнявшие роли членов семьи Будько-Ковалевых в сериале «Сваты» перестали общаться. Анна Кошмал, сыгравшая внучку, разозлилась на то, что остальные участники съемочного процесса не поддержали Украину на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

Актриса рассказала, что пока не будет удалять из социальных сетей фотографии с остальными актерами.

«Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства к ним я испытывала и какую большую оплеуху они дали всем нам», — цитирует Кошмал издание «Украина.ру».

Сериал «Сваты» вышел на экраны в 2008 году и достаточно быстро стал популярным как в России, так и на Украине.

При при съемках последних сезонов возникали проблемы из-за того, что некоторым артистам был закрыт въезд на Украину. В числе прочих в страну не мог попасть актер Федор Добронравов, исполнявший роль Ивана Будько. После этого актеры начали покидать проект.

В 2019 году сериал пытались украинизировать, однако зрители раскритиковали новый дубляж. После этого телеканалу «1+1» пришло множество сообщений с просьбами оставить сериал в оригинальном виде, что в итоге и было сделано.