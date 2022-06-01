Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юго-западе Китая

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщило Центральное телевидение страны. В результате подземных толчков в провинции Сычуань погибли четыре человека, еще 14 получили ранения и травмы, передает телеканал «Известия». Сотрудники аварийных служб, медики, полиция и военнослужащие проводят спасательные работы, всего задействовано 4,5 тыс. человек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.