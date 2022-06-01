Путин одобрил обеспечение совершеннолетних лекарствами за счет «Круга добра»

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею по обеспечению детей с хроническими и тяжелыми заболеваниями лекарствами после достижения ими 18 лет. Предполагается, что деньги на это будут выделяться из средств фонда «Круг добра». Этот вопрос российский лидер обсудил на встрече с председателем правления фонда протоиереем Александром Ткаченко 1 июня.

Ткаченко рассказал главе государства, что средства организации дают возможность обеспечивать детей лекарствами и после достижения ими 18 лет. По его словам, после поддержки президента фонд подготовит изменения в нормативно-правовые акты и сможет продолжать обеспечивать детей лекарствами до конца календарного года или на больший период.

«Давайте так и сделаем», — сказал Путин.

Протоиерей отметил, что с учетом средств, сохраненных с 2021 года, на данный момент бюджет фонда составляет 122 млрд рублей.

«Таких детей будет около 70–100 человек в год. Для нас очень важно, чтобы их лечение не прекращалось, иначе весь результат будет потерян», — добавил Ткаченко.

27 декабря прошлого года президент РФ пообещал, что власти будут увеличивать возраст получателей лекарств через благотворительный фонд «Круг добра».

Глава государства 6 января 2021 года подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Деятельность организации осуществляется за счет федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством страны. Возглавил объединение основатель Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.