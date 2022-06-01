Эксперты рассказали о возможных решениях ОПЕК+

Сделка ОПЕК+ с высокой долей вероятности сохранится без изменений, организация продолжит придерживаться плановых объемов увеличения нефтедобычи. Также не стоит ожидать исключения России из сделки. Об этом рассказали «Известиям» опрошенные 1 июня эксперты.

«Скорее всего, ОПЕК+ на встрече 2 июня примет решение снова увеличить добычу нефти в июле на ту же величину, что и ранее, — на 432 тыс. баррелей в сутки», — заявила ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

5 мая страны ОПЕК+ запланировали нарастить добычу нефти в июне на 432 тыс. баррелей в сутки. До этого в среднем объединение добавляло к лимитам добычи по 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. С мая 2022 года лимит на рост добычи увеличился уже на 432 тыс. баррелей в сутки, достигнув значения 1 млн 728 тыс. баррелей в сутки. 2 июня альянс должен определить объемы нефтедобычи на следующий месяц.

31 мая газета The Wall Street Jourmnal (WSJ) со ссылкой на источники среди делегатов ОПЕК писала, что некоторые члены организации изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти из-за влияния на рынок нефти антироссийских санкций, что в ОПЕК опасаются, что западные санкции скажутся на объемах добычи нефти в России, в связи с чем некоторые участники картеля прорабатывают вопрос возможной приостановки участия РФ в сделке.

«Какое-то формальное исключение России из сделки сейчас вряд ли целесообразно, в нынешних условиях — страны-участницы наращивают объемы и при этом пользуются очень благоприятной экономической конъюнктурой», — отметил начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

Согласно данным лондонской биржи ICE, августовский фьючерс Brent в 16:00 мск 1 июня стоил более $117 за баррель. Для сравнения: в начале июня прошлого года нефть этой марки стоила в районе $70. Скорее всего, формат сделки ОПЕК+ останется без изменений, так как эмбарго ЕС против российской нефти вступит в силу только через шесть месяцев, а Россия всё равно из-за введенных ранее санкций будет недовыполнять квоту по увеличению производства, полагает Мильчакова.

Как заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, США и их союзники давно уговаривают участников ОПЕК+ за пределами России — Саудовскую Аравию, ОАЭ и еще ряд стран — нарастить добычу нефти, но пока что они не соглашаются. Дело в том, что такое наращивание приведет к увеличению стоимости нефти, плюс арабские государства недовольны попытками Вашингтона заключить сделку с Ираном, пояснил он.