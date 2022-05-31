WSJ рассказала об изучении членами ОПЕК приостановки участия РФ в сделке

Некоторые члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти из-за влияния на рынок нефти антироссийских санкций. Об этом 31 мая рассказала газета The Wall Street Jourmnal (WSJ) со ссылкой на источники среди делегатов ОПЕК.

Как отмечает WSJ, у РФ была договоренность с членами блока и еще девятью странами по части ежемесячного увеличения объемов добычи нефти, но из-за рестрикций теперь ожидается, что ее объем добычи упадет на 8%. По этой причине возможная приостановка участия РФ в деятельности организации позволит Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и другим участникам соглашения восполнить дефицит за счет увеличения собственных объемов добычи взамен российских.

Подчеркивается, что пока официальных призывов увеличивать добычу нефти от ОПЕК не поступало, но при этом некоторые страны Персидского залива уже начали планировать увеличение добычи углеводородов в ближайшие месяцы.

4 мая генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо предупредил, что мощностей, способных восполнить объемы добываемой Россией нефти, нет, а также подчеркнул, что санкции против российского нефтегазового комплекса будут иметь большие негативные последствия для мирового рынка.

До этого, в конце марта, страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Ожидалось, что ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль.

31 мая глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против России, которое коснется поставок нефти по морю и составит, по словам политика, 2/3 импорта углеводородов из России.

На фоне введения ЕС частичного эмбарго на нефть из России цены на нее выросли до отметки $123 за баррель.

Страны Запада начали вводить санкции против нефтегазового комплекса России в ответ на проведение ею специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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