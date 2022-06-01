Путин предложил вернуть почетное звание «Мать-героиня» и ввести выплату в миллион рублей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание «Мать-героиня». Об этом он сообщил 1 июня на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«Условились серьезно обновить и расширить положения указа президента «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», в том числе вернуть — хочу это подчеркнуть особо — вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание «Мать-героиня», — сказал он.

Кроме того, глава государства предложил при вручении ордена «Родительская слава» установить единовременную выплату 500 тыс. рублей, а за звание «Мать-героиня» — 1 млн рублей.

«Повторю, поддержка семей с детьми, защита материнства и детства для России безусловный приоритет и не только на государственном уровне. Для нас не бывает, не должно быть чужих детей. Особая теплота и внимание к их нуждам — неотъемлемая часть наших культурных, духовных ценностей», — подчеркнул Путин.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» отметила, что инициатива о возвращении почетного звания «Мать-героиня» полезная и необходимая. Она подчеркнула, что родить, вырастить и воспитать троих и более детей — тяжелая работа. И такая ответственность, по ее словам, ложится именно на мать.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая 27 мая рассказала «Известиям», что депутаты Госдумы намерены восстановить звание «Мать-героиня» для многодетных россиянок. Инициативу могут подготовить уже этим летом.

С такой инициативой ранее, 25 мая, к Путину обратилась председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович.

Как рассказали «Известиям» эксперты и общественники, возвращение титула поможет придать матерям особый статус в обществе и позволит улучшить демографическую ситуацию, если женщины смогут рассчитывать на меры материальной поддержки.

Звание «Мать-героиня» появилось в СССР в 1944 году. Присваивалось женщинам, родившим и воспитавшим от 10 детей.