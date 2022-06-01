В Госдуме объяснили необходимость вернуть почетное звание «Мать-героиня»

Инициатива о возвращении почетного звания «Мать-героиня» полезная и необходимая, заявила «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

С соответствующим предложением 1 июня выступил президент России Владимир Путин.

«Родить, вырастить и воспитать трех и более детей способна не каждая семья, и эта ответственность ложится именно на мать. Это можно сравнить с очень тяжелой работой, ежедневной и не всегда заметной. Но женщины, которые воспитали большое количество детей, сохранили их дружными и замечательными, действительно достойны нашей поддержки, защиты государства», — подчеркнула депутат.

Как заявил ранее в среду российский лидер, выплата женщинам, получившим звание «Мать-героиня», составит 1 млн рублей. Кроме того, Путин предложил установить единовременную выплату за медаль «Родительская слава» в размере 200 тыс. рублей, за орден «Родительская слава» — 500 тыс. рублей.

27 мая первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила «Известиям», что работа над законопроектом о возвращении звания «Мать-героиня» уже идет. В свою очередь, президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович подчеркнула, что статус матери-героини должен обязательно сопровождаться мерами материальной поддержки.

С инициативой вернуть звание «Мать-героиня» к президенту РФ обратилась председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович 25 мая на заседании президиума Госсовета.

Звание «Мать-героиня» присваивалось в СССР женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Последние в истории СССР присвоения данного звания состоялись согласно указу президента СССР от 14 ноября 1991 года.