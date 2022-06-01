Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о готовности Турции помочь в разминировании портов Украины
Мир
Греция направит на Украину устаревшие бронемашины
Мир
В ЛНР заявили о контроле свыше 70% территории Северодонецка
Мир
Польшу признали самой русофобской страной в мире
Мир
Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции в Сирии
Мир
На Украине расследуют незаконное пересечение границы неназванным экс-президентом
Экономика
Лавров указал на замалчивание Западом наложения санкций на суда РФ с зерном
Мир
Украина сообщила о потере 35% ВВП страны и 200 заводов
Культура
Памятник писателю Самуилу Маршаку открыли на Лялиной площади в Москве
Мир
Украинские беженцы начали массово покидать Болгарию
Общество
«Победа» перешла на российскую систему бронирования авиабилетов

В Госдуме объяснили необходимость вернуть почетное звание «Мать-героиня»

Депутат Бессараб объяснила необходимость вернуть почетное звание «Мать-героиня»
0
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инициатива о возвращении почетного звания «Мать-героиня» полезная и необходимая, заявила «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Пять-таки: в Госдуме намерены вернуть звание «Мать-героиня»
Выгодна ли женщинам реализация этой идеи

С соответствующим предложением 1 июня выступил президент России Владимир Путин.

«Родить, вырастить и воспитать трех и более детей способна не каждая семья, и эта ответственность ложится именно на мать. Это можно сравнить с очень тяжелой работой, ежедневной и не всегда заметной. Но женщины, которые воспитали большое количество детей, сохранили их дружными и замечательными, действительно достойны нашей поддержки, защиты государства», — подчеркнула депутат.

Как заявил ранее в среду российский лидер, выплата женщинам, получившим звание «Мать-героиня», составит 1 млн рублей. Кроме того, Путин предложил установить единовременную выплату за медаль «Родительская слава» в размере 200 тыс. рублей, за орден «Родительская слава» — 500 тыс. рублей.

27 мая первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила «Известиям», что работа над законопроектом о возвращении звания «Мать-героиня» уже идет. В свою очередь, президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович подчеркнула, что статус матери-героини должен обязательно сопровождаться мерами материальной поддержки.

С инициативой вернуть звание «Мать-героиня» к президенту РФ обратилась председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович 25 мая на заседании президиума Госсовета.

Звание «Мать-героиня» присваивалось в СССР женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Последние в истории СССР присвоения данного звания состоялись согласно указу президента СССР от 14 ноября 1991 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022