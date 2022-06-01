В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой

Некоторые клиенты Тинькофф Банка столкнулись 1 июня с проблемой при совершении перевода денежных средств в мобильном приложении. При попытке совершить эту операцию в приложении выплывает окно со следующей информацией: «По техническим причинам сервис временно недоступен. Приносим извинения за доставленные неудобства».

Кроме того, при входе в мобильное приложение Тинькофф Банка появляется сообщение о том, что оно может работать с ошибками.

По информации пресс-службы банка, в настоящее время у небольшой части клиентов (менее 0,1% клиентской базы) могут возникать затруднения со входом в мобильное приложение и платежами.

«Постараемся исправить как можно скорее, уже активно работаем. Извините, пожалуйста, за неудобства», — сообщила пресс-служба банка в Twitter.

25 января в компании StormWall рассказали, что хакеры регулярно проводили мощные DDoS-атаки на российские банки в течение всего прошлого года. В результате отмечались сбои в работе кредитных организаций и их приложений.