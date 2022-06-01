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Юрист раскрыл подробности программы льготной ипотеки на строительство домов

Юрист Фурта раскрыл подробности программы льготной ипотеки на самостоятельное строительство домов
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Инициатива правительства России по одобрению льготной ипотеки на самостоятельное строительство домов направлена на то, чтобы убрать одно из условий — возможность строительства только аккредитованным банком подрядчиком. Об этом рассказал «Известиям» юрист «Единого центра защиты», член Ассоциации юристов России Владимир Фурта в среду, 1 июня.

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Ранее в этот день правительство России одобрило льготную ипотеку на самостоятельное строительство частных жилых домов — ­­­­­­ без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Льготная ставка по этим займам не должна превысить 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.

С одной стороны, мера позволит гражданам самостоятельно заниматься постройкой дома, что расширит круг пользователей данной ипотечной программой, отметил Фурта. Однако теперь банки для защиты своих интересов смогут устанавливать дополнительные условия участия в этой ипотечной программе.

«На мой взгляд, такие нововведения заставят банки чаще требовать от клиентов обеспечения данного обязательства залогом. Но, возможно, кредитные организации расширят круг имущества, которое они захотят забрать в случае невыполнения взятых на себя обязательств. Например, транспортные средства, иное недвижимое имущество (гаражи, погреба), или будут просить обязательный первоначальный взнос не менее определенной суммы», — сказал юрист.

Он сообщил, что в настоящий момент есть определенные условия для получения ипотеки на строительство своего жилья. Например, строительство должен выполнять аккредитованный банком — участником программы подрядчик, который может быть юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

«Ранее такую ипотеку выдавали только молодым семьям, имеющим хотя бы одного ребенка, но это было изменено. На сегодняшний день воспользоваться такими условиями может любой гражданин в возрасте от 21 года до 65 лет», — сказал Фурта.

Кроме того, некоторые банки дополнительно устанавливали свои условия: например, обязательный залог на иную недвижимость, заключение дополнительных договоров страхования и другие, добавил он.

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