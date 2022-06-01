Лососевая путина стартовала на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке с 1 июня стартовала лососевая путина. В 2022 году рыбаки смогут выловить 322 тыс. т красной рыбы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прогноз Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Основной объем лососевых планируется добыть на Камчатке — 149,7 тыс. т. С 1 июня рыбаки приступили к промыслу у Командорских островов (Алеутский округ). В Усть-Камчатском районе, где планируется основной вылов, рыбалка начнется 8 июня.

В Сахалинской области специалисты рекомендуют добыть 121 тыс. т красной рыбы, в Хабаровском крае — 40 тыс. т, в Магаданской области — 4,46 тыс. т, в Чукотском автономном округе — 3,6 тыс. т, в Приморском крае — 2,1 тыс. т.

Вылов горбуши в этом году ожидается на уровне 2020 года. Суммарный результат должен составить 190 тыс. т. Планируемый общий вылов кеты — 90 тыс. т, что на уровне 2021 года. Нерки рекомендовано добыть 33 тыс. т, кижуча — 8 тыс. т, чавычи — 510 т, симы — 35 т.

Как отмечает ИА PrimaMedia, рыбаки прогнозируют рост цен на продукцию из-за осложнения импортных поставок и выросших затрат на логистику.

В 2021 году во время Дальневосточной путины рыбаки выловили 539 тыс. т лосося, в 2020-м — 299,2 тыс. т. Рекордным был 2018 год, когда улов составил 676 тыс. т.

25 мая руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что дефицита икры в 2022 году не ожидается. Однако Россия может ограничить поставки красной икры из-за рисков ее дефицита в том случае, если объема будет недостаточно для «большого экспорта».