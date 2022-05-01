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Радужные перспективы: как доят форель

Сочинский завод готов обеспечить деликатесной рыбой всю Россию
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Как работает племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Племенной форелеводческий завод «Адлер» - один из крупнейших в Европе производителей радужной и янтарной форели. Как выращивают деликатесную рыбу в Сочи – в фотогалерее «Известий»
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Как работает племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Предприятие расположено в селе Казачий Брод Адлерского района города Сочи
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Как работает племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Завод открыли в 1964 году специально для исследования и разведения форели - одного из деликатесных видов рыбы
На весь экран
Как работает племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Сотрудники предприятия выращивают форель на продажу
На весь экран
Как работает племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Рыб надо часто кормить, иначе они могут начать атаковать друг друга
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Как работает племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Так выглядит корм для форели
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Как работает племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Кроме янтарной, здесь разводят рыбу самых разных пород и цветов. Есть форель голубая и даже черная
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Как работает племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
На предприятии занимаются также производством племенного материала
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Как работает племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Сотрудник завода вылавливает форель для «дойки»
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Как работает племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Так происходит процесс сцеживания икры
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Как работает племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Затем икру промывают
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Как работает племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
После этого начинается процесс оплодотворения
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Как работает племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Эмбрионов оплодотворенной икры сортируют
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Как работает племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Живую икру упаковывают и отправляют заказчикам - рыбоводческим хозяйствам по всей России
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Как работает племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Селекционной работой на заводе занимаются более полувека, главная задача местных специалистов - увеличение сроков нереста рыбы
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Как работает племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Сейчас живую икру здесь производят с сентября и до апреля в ежедневном режиме. Кроме разведения рыбы на продажу и производства племенного материала, на предприятии проводятся исследовательские работы
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