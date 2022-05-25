В РФ допустили ограничение экспорта красной икры

Россия может ограничить поставки красной икры из-за рисков ее дефицита в том случае, если объема будет недостаточно для «большого экспорта». Такое заявление сделал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в Санкт-Петербурге.

«Дефицита икры мы не ожидаем, потому что и до этого <…> мы всё равно достаточно большой объем экспортировали. Если в этом году объем будет недостаточный, <…> мы просто примем решение о его ограничении. Для этого у нас есть все необходимые возможности и механизмы, при необходимости мы тем самым скорректируем и цены», — заявил Шестаков представителям СМИ в среду, 25 мая.

По его мнению, пока прогноз по вылову лососей неутешительный.

«Но сейчас наши научно-исследовательские суда работают непосредственно уже в районах подходов лососевых на нерест, и я думаю, что где-то к середине июня мы будем для рыбаков иметь более точный прогноз. Вполне возможно, что ситуация за это время улучшится. Пока мы для себя сделали даже более пессимистичный прогноз, чтобы в случае необходимости успеть оперативно принять те решения, о которых я ранее сказал», — подчеркнул специалист.

Как отмечалось, по предположениям ученых, вылов лососей в 2022 году может составить 322 тыс. т в противовес 539 тыс. т, как было в прошлом году.

Основной объем лососей в этом году прогнозируется освоить в Камчатском крае — 150 тыс. т. В Сахалинской области планируется добыть 121 тыс. т, в Хабаровском крае — 40 тыс. т, Магаданской области прогнозируется вылов 4,46 тыс. т, в Чукотском автономном округе — приблизительно 3,6 тыс. т, в Приморском крае — 2,1 тыс. т.

Ранее, 7 мая, ритейлеры рассказывали о подорожании икры в канун майских праздников. Спрос на икру тогда поднялся в 11 раз. Хотя 14 января коммерческий директор ООО «Русский рыбный мир» Николай Мадалинский отмечал, что не видит предпосылок для роста цен на красную икру в 2022 году, так как нужно было распродать остатки от прошлогодней путины.