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Онищенко заявил об опасности «мусорной еды» в детском рационе

Онищенко: «мусорная еда» и малоподвижный образ жизни детей могут привести к диабету
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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
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Вице-президент Академии образования России Геннадий Онищенко рассказал в среду, 1 июня, чем опасна «мусорная еда» для детей.

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«Безусловно, тревогу вызывает и то, как наши дети питаются. Прежде всего я имею в виду так называемую мусорную еду — продукты, которые содержат огромное количество сахара и жира: гамбургеры, чипсы, крекеры, картошка фри, газированные напитки и многочисленные продукты фастфуда», — сказал Онищенко в интервью kp.ru.

Эксперт отметил, что сейчас молодое поколение малоподвижно, так как имеет постоянный доступ к интернету. При этом дети много едят.

Онищенко добавил, что малоподвижный образ жизни и нездоровое питание ведут к диабету и сердечно-сосудистым патологиям. Он сообщил, что сейчас молодые люди всё чаще переносят инфаркт и инсульт, что вызывает обеспокоенность со стороны медиков.

По его мнению, проблемами образа жизни и питания детей прежде всего должны заниматься семьи, а не образовательные учреждения и профильные ведомства.

30 мая Онищенко заявил, что в России необходимо ввести новые формы летнего оздоровительного отдыха для детей, пишет REGNUM.

Дети склонны копировать поведение родителей и принимать за норму их привычки и стиль жизни. В День защиты детей, который отмечается в России 1 июня, онлайн-школа для детей и подростков Skysmart спросила родителей, как их полезные привычки влияют на их чад. С результатами опроса ознакомились «Известия».

Из 86% опрошенных, которые сами ведут здоровый образ жизни (ЗОЖ), 93% отметили, что прививают полезные привычки своим детям. При этом 48% из них более года посвятили ЗОЖ, а 35% придерживаются такого образа всю жизнь.

Также опрос показал, что 89% охарактеризовали ЗОЖ как правильное питание, 79% — жизнь без вредных привычек, 74% связали такой образ жизни с регулярными занятиями спортом, а 52% — с правильным досугом.

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