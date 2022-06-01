В российских магазинах IKEA в полдень 1 июня откроются отделы возврата

С 1 июня магазины IKEA начнут работать на возврат товаров. Информация об этом появилась на сайте шведской компании.

Уточняется, что отделы обмена и возврата будут функционировать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает ежедневно с 8:00 до 21:00.

10 мая стало известно, что руководство IKEA продлило выплату зарплат сотрудникам в России до августа.

IKEA Ingka Group в начале марта заявила о временном закрытии магазинов и приостановлении закупок в России, сообщив о нарушении цепочки поставок и сложных условиях торговли из-за проводимой Россией спецоперации в Донбассе. Тогда компания приняла решение о выплате зарплаты сотрудникам в рублях до мая.

Отмечается, что Ingka, также являющаяся одним из крупнейших в мире владельцев торговых центров, до сих пор не закрывала свои 14 торговых центров в России под торговой маркой MEGA.

Ingka владеет 17 магазинами в России и одним распределительным центром. В прошлом году РФ была десятым по величине рынком с розничными продажами в размере €1,6 млрд, что составляет 4% от общего объема розничных продаж.

Помимо IKEA о приостановлении деятельности в РФ заявили около 200 компаний, среди них — Nike, Adidas, Lego, Samsung, Ikea, Apple, Chanel.

Вместе с тем 23 мая стало известно, что магазины польского ретейлера LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) возобновили работу в России под новыми, сокращенными названиями. Reserved открылся под названием RE, Cropp превратился в Cr, Mohito — в M, House — в XC, а Sinsay — в «Син». Компания заключила сделку о продаже российских активов китайскому консорциуму.