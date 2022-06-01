Иммунолог рассказал о риске сильных дефектов кожи после оспы обезьян

Одним из тяжелых последствий заболевания оспой обезьян может стать появление сильных дефектов кожи. Об этом в среду, 1 июня, заявил «Известиям» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Говоря о внешности, то во время заболевания, в острые фазы, конечно, будет сильно повреждение кожи. Начинается всё с лица, а потом переходит на верхние и нижние конечности, причем сыпь крупная. Но после этого, если человек не инфицировался повторно, а это бывает редко — только когда человек живет в санитарно-запущенных условиях — то тогда велика вероятность появления сильных дефектов на коже», — пояснил специалист.

По его словам, вирус имеет два пути передачи: контактный и воздушно-капельный, и для каждого из них нужен длительный и тесный контакт.

«Под воздушно-капельным путем я подразумеваю через кожу и слизистую. То есть даже через небольшие ссадины или дефекты кожи инфекция может проникать. Контактный путь — обычно с биологическими жидкостями, кроме того, через постельное белье. Половой путь можно отнести к контактному», — рассказал Крючков.

Накануне, 31 мая, глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге указал на отсутствии полной уверенности в возможности сдержать масштабное распространение оспы обезьян. По его словам, необходимо сократить контакты и изолировать заболевших в течение инфекционного периода для препятствования распространению инфекции.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии.

В России случаев заболевания оспой обезьян не выявлено. Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.