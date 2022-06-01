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Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании дипломов с ДНР

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Фото: ТАСС/Константин Сазончик
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Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимном признании дипломов с Донецкой Народной Республикой (ДНР). Об этом в среду, 1 июня, сообщает пресс-служба правительства.

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«Проект такого соглашения уже согласован с российским МИДом и предварительно проработан с донецкой стороной. Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение позволит снизить административные барьеры в сфере признания дипломов об образовании, квалификаций и ученых степеней.

Кроме того, Минобрнауки разрабатывает проект аналогичного соглашения с Луганской Народной Республикой (ЛНР).

17 мая руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева заявила, что к началу следующего учебного года в университетах ДНР и ЛНР могут появиться профильные кафедры вузов РФ, что позволит студентам Донбасса получать двойные дипломы. По ее словам, в настоящий момент основной задачей является создание для донбасских студентов максимального количества возможностей.

11 мая президент России Владимир Путин во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех», создавшего образовательный центр «Сириус» в Сочи, призвал помочь в том числе молодым людям, проживающим на территории ДНР и ЛНР. По словам российского лидера, на фоне ограничений, которые затронули даже такие сферы, как искусство и спорт, важно поддерживать талантливую молодежь.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Кроме того, российский лидер, а также главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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