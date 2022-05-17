К началу учебного года в университетах Донбасса появятся кафедры вузов РФ

К началу следующего учебного года в университетах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут появиться профильные кафедры вузов РФ, что позволит студентам Донбасса получать двойные дипломы. Об этом во вторник, 17 мая, сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

«Очень важная задача, над которой мы работаем вместе с министерством науки и высшего образования, — это открытие профильных кафедр наших российских вузов в университетах в республиках (ДНР и ЛНР — Ред.). Это актуальные задачи, потому что ребята хотят оставаться в своих республиках, они хотят обучаться и развиваться там», — отметила глава Росмолодежи в интервью агентству «РИА Новости».

По ее словам, в настоящий момент основной задачей является создание для донбасских студентов максимального количества возможностей. Для этого, в частности, прорабатывается система сетевых университетов.

Как подчеркнула Разуваева, вероятно, открытие кафедр произойдет до следующего учебного года, чтобы выпускники школ ДНР и ЛНР уже могли планировать свое поступление.

Накануне в Москве на площадке студии Российского общества «Знание» для школьников, студентов колледжей и педагогов ДНР и ЛНР с помощью телемоста прошла презентация конкурса «Большая перемена» — проекта Росмолодежи, входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». О возможностях проекта рассказали первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, победители и участники всероссийского конкурса «Большая перемена», педагоги-наставники конкурсантов-победителей. В мероприятии также приняли участие глава ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее, 11 мая, президент России Владимир Путин во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех», создавшего образовательный центр «Сириус» в Сочи, призвал помочь в том числе молодым людям, проживающим на территории ДНР и ЛНР. По словам президента, на фоне ограничений, которые затронули даже такие сферы, как искусство и спорт, важно поддерживать талантливую молодежь.