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К началу учебного года в университетах Донбасса появятся кафедры вузов РФ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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К началу следующего учебного года в университетах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) могут появиться профильные кафедры вузов РФ, что позволит студентам Донбасса получать двойные дипломы. Об этом во вторник, 17 мая, сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

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«Очень важная задача, над которой мы работаем вместе с министерством науки и высшего образования, — это открытие профильных кафедр наших российских вузов в университетах в республиках (ДНР и ЛНР — Ред.). Это актуальные задачи, потому что ребята хотят оставаться в своих республиках, они хотят обучаться и развиваться там», — отметила глава Росмолодежи в интервью агентству «РИА Новости».

По ее словам, в настоящий момент основной задачей является создание для донбасских студентов максимального количества возможностей. Для этого, в частности, прорабатывается система сетевых университетов.

Как подчеркнула Разуваева, вероятно, открытие кафедр произойдет до следующего учебного года, чтобы выпускники школ ДНР и ЛНР уже могли планировать свое поступление.

Накануне в Москве на площадке студии Российского общества «Знание» для школьников, студентов колледжей и педагогов ДНР и ЛНР с помощью телемоста прошла презентация конкурса «Большая перемена» — проекта Росмолодежи, входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». О возможностях проекта рассказали первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, победители и участники всероссийского конкурса «Большая перемена», педагоги-наставники конкурсантов-победителей. В мероприятии также приняли участие глава ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее, 11 мая, президент России Владимир Путин во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех», создавшего образовательный центр «Сириус» в Сочи, призвал помочь в том числе молодым людям, проживающим на территории ДНР и ЛНР. По словам президента, на фоне ограничений, которые затронули даже такие сферы, как искусство и спорт, важно поддерживать талантливую молодежь.

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