Жителям Барнаула запретили купаться на 25 участках водоемов

Знаки «Купаться запрещено» установили в 25 местах на территории Барнаула. Жителей города просят соблюдать меры осторожности во время купального сезона.

По данным altapress.ru, летом в Барнауле будут работать 11 бассейнов и четыре пляжа. Специалисты провели исследования воды, безопасность граждан будут обеспечивать спасатели. Во время отдыха запрещено заплывать за буйки, прыгать в воду с катеров и лодок, распивать спиртное и подавать крики ложной тревоги.

Запрет на купание установлен на ряде участков реки Обь, реке Ляпиха, озерах Коралл, Лебяжье, на гидротехнических сооружениях прудов №1,2 на реке Власишка и других участках. В управлении ГОЧС также напомнили, что нельзя купаться в чашах фонтанов.

Купальный сезон в Барнауле начнется 10 июня, соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк. Сезон завершится 25 августа.