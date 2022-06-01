Мужчина погиб при наезде электрички в Саратове

Электричка насмерть сбила мужчину на окраине Саратова. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на Центр медицины катастроф.

Трагедия произошла вечером 31 мая вблизи поселка Зоринского в Гагаринском районе. При наезде электрички потерпевший скончался на месте. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают личность погибшего.

22 мая в Пермском крае на железной дороге погиб мужчина 1985 года рождения. Он шел вдоль путей с женщиной и был задет выступающими частями проходящего поезда. Следователи уточняют, что машинист поезда применял звуковой сигнал и экстренное торможение. Женщина не пострадала.

12 мая в Красноярском крае было возбуждено уголовное дело по факту наезда грузового поезда на годовалого ребенка. По данным правоохранительных органов, малыш остался без присмотра взрослых, выбежал из дома и оказался на железнодорожных путях.