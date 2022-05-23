Поезд насмерть сбил мужчину в Пермском крае

Следственный комитет начал проверку по факту наезда грузового поезда на мужчину в Пермском крае. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Инцидент произошел 22 мая вечером на станции Юг. По данным правоохранительных органов, мужчина 1985 года рождения шел вдоль железнодорожных путей с женщиной. Он был задет выступающими частями проходящего поезда, пишет ИА «Ура.ру». Женщина не пострадала.

Следователи уточняют, что машинист поезда применял звуковой сигнал и экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

12 мая сообщалось о наезде грузового поезда на ребенка 2020 года рождения в Красноярском крае. По данным полиции, малыш остался без присмотра родителей, выбежал из дома и оказался на железнодорожных путях.