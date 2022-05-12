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Поезд насмерть сбил ребенка в Красноярском крае

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Грузовой поезд насмерть сбил годовалого ребенка в Красноярском крае. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в Манском районе. По данным транспортного управления МВД, малыш 2020 года рождения остался без присмотра родителей, выбежал из дома и оказался на железнодорожных путях. Машинист, заметив ребенка, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В минувшие выходные еще одна трагедия произошла недалеко от станции Таежный. Поезд наехал на 53-летнего мужчину, который шел вдоль железной дороги. Потерпевший не реагировал на сигналы машиниста. Житель региона скончался от полученных травм.

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