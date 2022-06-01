Турчак анонсировал внесение поправок по защите от списания за долги боевых выплат

Партия «Единая Россия» на неделе внесет в Государственную думу проект о защите от списания боевых выплат военнослужащим. Об этом в среду, 1 июня, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Единая Россия» подготовила поправки по защите от списания за долги боевых выплат военнослужащим. Внесем их в Госдуму уже на этой неделе», — рассказал политик в беседе с «РИА Новости».

Дополнительно он сообщил о проведении партией анализа субъективных законов касательно поддержки военных.

1 апреля Федеральная служба судебных приставов сообщила, что намерена приостановить взыскание долгов с должников-военных, которые сейчас участвуют в спецоперации по защите населения Донбасса. Необходимость введения этой меры в ведомстве обосновали стабилизацией социально-экономической ситуации.

23 марта Госдума приняла в первом чтении закон о признании участников спецоперации по защите Донбасса ветеранами боевых действий. Согласно закону, статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будет представляться лицам, выполняющим задачи в ходе спецоперации РФ на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года.

В тот же день Совет Федерации одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. Сенаторы признали специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса задачей наивысшей стратегической значимости.

Также президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что дополнительная выплата в размере 5 млн рублей будет установлена тем, кто принимает участие в специальной операции по защите Донбасса. Как отметил глава государства, раненым в операции надо предусмотреть дополнительную выплату в 3 млн рублей. А семьям погибших выплатят единовременное пособие — 7 421 000 рублей. Кроме того, будет дополнительная выплата семьям погибших в размере 5 млн рублей.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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