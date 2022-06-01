Российских родителей стали реже лишать прав на детей

В России стали реже лишать родительских прав, свидетельствует обзор благотворительного фонда «Нужна помощь», основанный на данных Минпросвещения. Согласно ему, число детей, чьих мам и пап лишили родительских прав, уменьшилось с 51,5 тыс. человек в 2014 году до 43,7 тыс. в 2021-м, узнали «Известия».

«Сейчас есть достаточно жесткая установка прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить ребенка в кровной семье. Еще с 90-х годов в законодательстве есть понятие «семья в опасном социальном положении» — где родители оказывают отрицательное влияние на ребенка. Но актуальная установка — такие неблагополучные семьи держать под патронажем, под контролем, проверять, что там происходит, оказывать помощь, но не перемещать детей в учреждения», — рассказал «Известиям» председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак.



Эксперты фонда «Нужна помощь» также связывают тенденцию с пандемией коронавируса.

«Из-за карантина профильным службам было сложнее инспектировать неблагополучные семьи», — говорится в обзоре.



Основная задача государства — не лишить родителей прав, а помочь сохранить семью и решить ее проблемы, напомнила член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Коробова. Уменьшение случаев лишения родительских прав, свидетельствует о том, что ведется профилактическая работа с семьями, в том числе и органами опеки, считает она.



В обзоре, подготовленном фондом «Нужна помощь», также констатируется снижения числа сирот в России: в 2014 году их было более 600 тыс., а в 2021-м — 493,8 тысяч.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 1 июня в 10:00

«Права лишенные: детей стали реже изымать из родных семей»