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Российских родителей стали реже лишать прав на детей

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Tino Plunert
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В России стали реже лишать родительских прав, свидетельствует обзор благотворительного фонда «Нужна помощь», основанный на данных Минпросвещения. Согласно ему, число детей, чьих мам и пап лишили родительских прав, уменьшилось с 51,5 тыс. человек в 2014 году до 43,7 тыс. в 2021-м, узнали «Известия».

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«Сейчас есть достаточно жесткая установка прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить ребенка в кровной семье. Еще с 90-х годов в законодательстве есть понятие «семья в опасном социальном положении» — где родители оказывают отрицательное влияние на ребенка. Но актуальная установка — такие неблагополучные семьи держать под патронажем, под контролем, проверять, что там происходит, оказывать помощь, но не перемещать детей в учреждения», — рассказал «Известиям» председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак.

Эксперты фонда «Нужна помощь» также связывают тенденцию с пандемией коронавируса.

«Из-за карантина профильным службам было сложнее инспектировать неблагополучные семьи», — говорится в обзоре.

Основная задача государства — не лишить родителей прав, а помочь сохранить семью и решить ее проблемы, напомнила член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Коробова. Уменьшение случаев лишения родительских прав, свидетельствует о том, что ведется профилактическая работа с семьями, в том числе и органами опеки, считает она.

В обзоре, подготовленном фондом «Нужна помощь», также констатируется снижения числа сирот в России: в 2014 году их было более 600 тыс., а в 2021-м — 493,8 тысяч.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 1 июня в 10:00

«Права лишенные: детей стали реже изымать из родных семей»

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