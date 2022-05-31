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Матвиенко назвала ограблением заморозку золотовалютных запасов РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Заморозка западными странами золотовалютных резервов России является грубейшим нарушением международного права. Такие рестрикции, введенные на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, являются «пиратскими». Об этом во вторник, 31 мая, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, передает корреспондент «Известий».

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Она отметила, что антироссийские санкции достигли предела, но не привели к результатам, на которые рассчитывал Запад. Россия продолжает развитие, справляется с оказанным давлением.

«В стране у нас сохраняется макроэкономическая и макрофинансовая стабильность, у нас стабилизировался рубль, серьезные меры поддержки оказываются стратегическим отраслям экономики, ведется поддержка граждан», — отметила спикер Совфеда.

Она добавила, что Россия вынуждена выстраивать новые логистические связи из-за того, что санкционная политика стран Запада разрушила старые. Однако РФ готова поставлять на внешние рынки удобрения для сельского хозяйства. Санкции на удобрения уже вызвали рост цен на сельскохозяйственные продукты по всему миру, отметила Матвиенко.

«Самым грубейшим нарушением международного права является то, что заморожены золотовалютные резервы РФ. Это пиратские методы, ограбление страны, когда замораживаются счета нашего бизнеса, забирается собственность. Сами санкции, конечно, наносят вред не только России — мы выстоим, но наносится ущерб мировой экономике. Мы видим, что происходит с ценами на топливо и продовольствие», — подчеркнула спикер СФ.

Спикер Совфеда напомнила, что Запад развернул не только экономическую, но и информационную войну против РФ. На страны мира оказывается давление, чтобы они присоединились к санкциям.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. На Западе заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

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